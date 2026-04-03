Чаты под контроль: как пожаловаться на коммунальщиков через Max

С 1 сентября домовые чаты в мессенджере Max станут официальным каналом взаимодействия жителей с управляющими компаниями. Об этом сообщает « Парламентская газета » со ссылкой на разъяснения Минстроя.

Управляющие компании смогут сами устанавливать правила общения в таких чатах, модерировать сообщения и назначать администраторов. При этом раскрывать личные данные пользователям не обязательно — но если речь идет о жалобе или официальном обращении, идентификация потребуется.

Важно: сами по себе сообщения в чате не считаются юридически значимыми. Для фиксации обращений, передачи показаний счетчиков и получения официальных ответов по-прежнему нужно использовать систему ГИС ЖКХ. Чаты скорее станут дополнительным каналом связи и информирования.

В чатах должны публиковаться базовые данные об организации: контакты, график работы, информация об отключениях и ремонтах. При этом администрирование таких чатов — право, а не обязанность управляющей компании.

Однако за игнорирование требований могут последовать штрафы: до ₽300 тыс. для организаций. Контроль за соблюдением правил возложат на региональные жилищные инспекции.

