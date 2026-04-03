Авто под защитой: у многодетных заберут не все имущество

С 3 апреля в России вступили в силу изменения, которые расширяют защиту имущества многодетных семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

Теперь семьи с тремя и более детьми смогут сохранить единственный автомобиль — его нельзя будет арестовать по долгам. Ранее такая защита на транспорт не распространялась.

Кроме того, под арест больше не подпадают земельные участки, полученные в рамках мер социальной поддержки, а также доли в праве на такую землю.

Изменения внесены в статью 446 Гражданского процессуального кодекса и касаются перечня имущества, на которое не может быть обращено взыскание.

При этом есть исключение: если автомобиль или участок находятся в залоге, например по ипотеке или кредиту, взыскание все же возможно.

