Скидка с подвохом: россиян предупредили о хитрых уловках магазинов

Покупка товаров по акции не всегда означает экономию — иногда это прямой путь к лишним тратам. Об этом сообщает агентство « Прайм » со ссылкой на маркетолога Карину Дубовицкую.

По словам эксперта, магазины часто манипулируют восприятием цены. Один из самых распространенных приемов — указание стоимости за 100 граммов вместо всей упаковки. На ценнике кажется ₽49,99, но на кассе выходит уже ₽150.

Еще одна схема — «скидка по карте». Покупатель видит минус 30%, но в реальности цена действует только при выполнении условий: например, покупке нескольких товаров или списании бонусов. В итоге вместо ожидаемой выгоды человек платит больше.

Работают и психологические трюки: «бесплатная доставка» заставляет докупать лишнее, «2 по цене 1» маскирует завышенную стоимость, перечеркнутые старые цены создают иллюзию большой скидки.

Перед распродажами цены нередко искусственно повышают, а затем «снижают» до уровня чуть выше исходного. Реальная выгода в таких случаях может составлять всего 5–15%.

Эксперт советует не доверять ярким ценникам и таймерам акций. Лучше сравнивать цену за килограмм, проверять итоговую сумму перед оплатой и не принимать решения под давлением «ограниченного предложения».

