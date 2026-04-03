Скидка с подвохом: россиян предупредили о хитрых уловках магазинов
Маркетолог Дубовицкая: товары по акции могут принести убытки вместо экономии
Покупка товаров по акции не всегда означает экономию — иногда это прямой путь к лишним тратам. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на маркетолога Карину Дубовицкую.
По словам эксперта, магазины часто манипулируют восприятием цены. Один из самых распространенных приемов — указание стоимости за 100 граммов вместо всей упаковки. На ценнике кажется ₽49,99, но на кассе выходит уже ₽150.
Еще одна схема — «скидка по карте». Покупатель видит минус 30%, но в реальности цена действует только при выполнении условий: например, покупке нескольких товаров или списании бонусов. В итоге вместо ожидаемой выгоды человек платит больше.
Работают и психологические трюки: «бесплатная доставка» заставляет докупать лишнее, «2 по цене 1» маскирует завышенную стоимость, перечеркнутые старые цены создают иллюзию большой скидки.
Перед распродажами цены нередко искусственно повышают, а затем «снижают» до уровня чуть выше исходного. Реальная выгода в таких случаях может составлять всего 5–15%.
Эксперт советует не доверять ярким ценникам и таймерам акций. Лучше сравнивать цену за килограмм, проверять итоговую сумму перед оплатой и не принимать решения под давлением «ограниченного предложения».
