Многодетным упростили продление пособий: кого это касается

В России изменили порядок продления единого пособия для многодетных семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина. Теперь семьи смогут сохранить выплаты даже при небольшом превышении дохода.

Речь идет о ситуации, когда доход семьи оказывается выше прожиточного минимума. Если превышение не превышает 10%, пособие продлят еще на 12 месяцев. При этом выплата будет рассчитываться в размере 50% детского прожиточного минимума в регионе.

Новое правило касается только тех, кто уже получал пособие. Подать заявление нужно в последний месяц выплат или в течение трех месяцев после их окончания.

Также важно: решения об отказах, вынесенные с января 2026 года из-за небольшого превышения дохода, пересмотрят автоматически. Повторно обращаться не придется — уведомление придет в личный кабинет.

Закон вступит в силу с 22 мая, но будет распространяться на отношения с 1 января 2026 года. Главная цель изменений — не лишать семьи поддержки из-за незначительного роста доходов.

