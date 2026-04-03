Теплый март заставил россиян тратить больше: на что пошли деньги

Одним из главных драйверов стал автомобильный сезон. Продажи автошин выросли в три раза, а спрос на автомойки — вдвое. Одновременно увеличились траты на обслуживание мотоциклов: число операций выросло на 77%.

Параллельно россияне начали активно обновлять гардероб. Спрос на женскую одежду вырос на 15%, на обувь — на 20%. Также увеличились траты на салоны красоты и парикмахерские — оборот в этой категории вырос на треть.

Теплая погода подтолкнула и к другим расходам: покупки в строительных магазинах выросли на 30%, посещение фотостудий — на 54%, развлечения, включая цирки и парки, — на 23%.

По словам аналитиков, ранняя весна запустила классический эффект «сезонного обновления»: люди стали больше тратить на внешний вид, комфорт и впечатления.

