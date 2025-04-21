Кемеровчан испугал ночной «призрак» Ленина

В областной столице Кузбасса жители внезапно обнаружили памятник революционеру Владимиру Ленину под забором, там, где его не должно быть. Об этом пишет VSE42.Ru .

Бронзовая скульптура революционера явилась кемеровчанам в ночи: Ленин стоял в углу у неустановленного здания и старого забора. По словам автора поста, изваяние не было в высоту и двух метров, но явно находилось там, где его быть не должно. При освещении фарами, по словам сибиряка, статуя была похожа на призрак.

При этом до сих пор неизвестно, кто решил поставить памятник в столь неожиданном месте. Конкретно в Кемерово самый известный памятник Ленину находится в центральном районе на площади Советов.

Ранее сообщалось, вход в Мавзолей Ленина закроют до конца майских праздников.