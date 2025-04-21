Вход в Мавзолей Ленина закроют до конца майских праздников

В связи с подготовкой к майским праздникам, посещение Мавзолея Ленина, расположенного на Красной площади, будет временно приостановлено. Федеральная служба охраны РФ информирует о том, что с 23 апреля по 19 мая 2025 года вход в мавзолей и доступ к захоронениям у Кремлевской стены будут невозможны.

Подобные ограничения вводятся каждый год на период проведения массовых торжеств и парадов на Красной площади. После завершения праздничного периода мавзолей возобновит свою работу в обычном режиме.

Предыдущее закрытие Мавзолея Ленина для посетителей произошло в период с 18 февраля по 14 апреля 2025 года. Основанием послужила необходимость проведения запланированных профилактических мероприятий.

Подобные работы проводятся регулярно для поддержания в надлежащем состоянии забальзамированного тела и обеспечения исправности технических систем объекта.

До этого мавзолей также закрывали летом 2024 года — 29 июня и 6 июля — в связи с подготовкой и проведением мероприятий на Красной площади, приуроченных к государственным праздникам.

Ранее сообщалось, что в Верхней Пышме к памятнику Ленину достроили рампу для скейтбордистов.