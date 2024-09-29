Кемеровчане обнаружили труп девушки на улице города

Жители кузбасской столицы наткнулись на труп девушки, свалившийся на лавочке. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на соцсети.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как девушка в черной одежде лежит на лавочке, не подавая признаков жизни. По версии очевидцев, горожанка могла скончаться от алкогольной интоксикации, наркотиков или холода.

Однако точную причину могут определить только специалисты и компетентные органы. Устанавливается личность сибирячки и другие детали инцидента.

Ранее сообщалось, что труп мужчины нашли около водонасосной станции в Подмосковье.