Кемеровчанин попал на скамью подсудимых после покупки частного дома

28-летний мужчина был счастлив получить новый дом с участком, который планировал привести в достойный вид. На территории остались запчасти от КАМАЗа, принадлежащие бывшему хозяину. Последний просил нового владельца дома придержать его «хлам» до определенного срока. Время приезда постоянно менялось. Тогда покупатель поступил по-своему.

Запчасти мешали новому владельцу дома, и он решил увезти их в пункт металлолома. Ему распилили детали и приняли их, отдав за это деньги.

Бывший хозяин дома спохватился слишком поздно. Когда он узнал, что его запчасти проданы, то обратился к правоохранителям. Было возбуждено уголовное дело, после которого предприимчивому кузбассовцу пришлось проследовать на скамью подсудимых, пишет издание «Vse42.ru».

Мужчина пытался оправдаться тем, что участок и дом принадлежат ему, значит и «хламом» он мог распоряжаться как хотел. Однако суд встал на сторону продавца. Обвиняемый получил год условно. Также ему придется выплатить 178 тысяч рублей за проданный хлам в качестве компенсации.