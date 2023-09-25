Кемеровчанин потерял более 200 тысяч рублей из-за поддельного объявления о продаже авто

Каких только схем обмана ни существует для того, чтобы выманить у людей их деньги. О том, как мужчина попался на одну из них, пишет издание «Vse42.ru» .

Стало известно, что злоумышленник выложил в интернет копию реально существующего объявления о продаже автомобиля. Когда ему написал потенциальный покупатель, мужчина сказал, что на показ придет его знакомый.

В то же время мошенник связался с реальным продавцом и назначил встречу, якобы тоже с другом. В итоге, на нее пришел мужчина, ранее написавший злоумышленнику. После осмотра автомобиля он перевел 260 000 рублей, но владелец так и не получил деньги. Тогда же кемеровчанин понял, что его обманули. А сам мошенник и вовсе перестал выходить на связь.