Кемеровчанка с ножом и двое мужчин устроили пьяный дебош в общежитии

В областной столице Кузбасса молодые люди устроили громкие разборки, которые привели к дебошу. Одна из участниц вооружилась ножом, сообщает издание «Vse42.ru» .

Инцидент произошел в кемеровском общежитии на улице Мичурина. По предварительным данным, громкий скандал начался в подъезде между молодыми людьми, а позже на шум вышла соседка.

Двое участников застолья вышли в подъезд для серьезного разговора, который быстро перешел на повышенные тона. Молодая соседка вышла высказать претензии, а для убедительности взяла с собой нож. Беседа с оппонентами у нее не задалась, и она быстро перешла к угрозам.

На место вызвали полицию, которая забрала всех трех скандалистов в отделение. Их арестовали на сутки по статье КоАП РФ о хулиганстве. Сообщается, что никто не пострадал. Однако, судя по видео в соцсетях, одному из парней разбили нос.

Девушка, которая вышла с ножом, может попасть под уголовную статью об угрозе убийством. Однако правоохранители прежде всего выяснят все детали и обстоятельства инцидента в общаге. Прежде всего они хотят, чтобы на вопросы ответил автор видеороликов из подъезда.

Ранее сообщалось, что в Подольске пара оставила умирать знакомого в подъезде.