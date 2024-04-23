Кемеровская река превратилась в поток из загадочной пены

Река Каменушка, протекающая по Топкинскому району Кемеровской области, покрылась странной белой пеной. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на местный паблик.

На состояние реки обратил внимание местный житель. В группе «Инцидент Кемерово» он поделился с видео, на котором видно Каменушку, покрытую странной, словно мыльной пеной. Сам очевидец считает, что в водоем кто-то слил сильную химию, которая вспенила воды и создала гигантские пузыри.

Место с рекой стало напоминать декорации для «пенной вечеринки», что могло повеселить некоторых сибиряков. Однако на деле это вполне может оказаться нарушением законодательства в области охраны окружающей среды. Такое наказуемо административно и уголовно, о чем любителям сливать посторонние вещества в реку следует помнить.

Ранее сообщалось, что в ТЦ в Кемерово подросток притворился собакой и гулял с «хозяйкой» на поводке.