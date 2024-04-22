В Кузбассе ребенка выгуливали на поводке по ТЦ

Девочка привела, вероятно, ровесника, на поводке в торговый центр Радуга в Кемерово, и гуляла так по этажам. Произошедшее засняли очевидцы, пишет издание «Vse42.ru» .

Посетители кемеровского ТЦ были удивлены и шокированы увиденным: на одном из этажей подросток спокойно вела ребенка в маске на поводке. Он был в костюме животного и бежал на четвереньках, словно собака.

Пользователи Сети предположили, что дети были плохо воспитаны и не понимают границ поведения в обществе. Другие посчитали, что это на самом деле безобидное развлечение, которое скоро надоест его авторам.

Неизвестно, насколько долго продолжалась такая прогулка кемеровских детей, и осуществлялась ли она на улице.

Ранее сообщалось, что в Сиднее россиянин защитил детскую комнату в ТЦ, дав отпор мужчине с оружием.