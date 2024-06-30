Кемеровский магазин пытался продать жителям вонючие яйца с опарышами

Житель столицы Кузбасса рассказал про обнаруженных в упаковке с яйцами червей. Кошмарную находку он сделал в популярной сети магазинов. Конкретно эта торговая точка расположена на улице Базовой в микрорайоне Южный. По словам автора поста, у отдела с яйцами сильно воняет протухшим продуктом.

Сами яйца также были деформированы внешне. Среди них были треснутые и разбитые. Вероятно, что на жаре десятки активно портились. По словам сибиряка, из одного лотка буквально вываливались опарыши.



Сообщил ли мужчина о произошедшем администратору магазина не уточняется. Однако он предупредил обо всем других покупателей, выложив в Сеть видео с протухшим товаром.



Отметим, что в случае обнаружения продуктов с истекшим сроком годности можно обращаться к администратору магазина, продавцам и консультантам. Если плохой товар уже был куплен, то его можно вернуть, предоставив чек. Если магазин не идет навстречу покупателю в этих вопросах, то здесь поможет Роспотребнадзор. При отравлении задействовать можно как ведомство, так и прокуратуру.

Ранее сообщалось, что протухшая курица поломала припаркованный в Краснознаменске автомобиль.