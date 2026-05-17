Кемпинг на месяц и северные виноградники: чем Волгоград удивляет тех, кто остался

В мае Волгоград традиционно становится туристической Меккой, но за последние десять лет изменились и сам город, и те, кто в него приезжает. Известный волгоградский экскурсовод Ирина Волкова в беседе с корреспондентами ИА «Высота 102» рассказала , что больше всего впечатляет путешественников, правда ли туристы становятся все более искушенными и чего им не хватает для полного счастья.

По словам Волковой, многие россияне едут в Волгоград на 9 Мая не столько за культурной программой, сколько за атмосферой — пробирающей до мурашек и трогающей до слез. Основной маршрут по-прежнему традиционен: для людей принципиально возложить цветы к Вечному огню на главной высоте России. Она привела пример двух туристок из Якутии, отец одной из которых воевал связистом в 138-й дивизии Людникова. Прошел всю войну, в 1970-м приезжал на закладку капсулы времени, а теперь дочь прошла по Мамаеву кургану с его портретом и пыталась найти близких однополчан.

Однако в последние годы гиды все чаще сталкиваются с удивляющей тенденцией: далеко не все гости города понимают, куда именно они прибыли. Если раньше туристы ехали в город-герой Сталинград со знанием его истории и четким пониманием целей, то теперь некоторые не разбираются даже в значении термина «город-герой», и это касается не только молодежи. В таких случаях экскурсоводам приходится работать более индивидуально и углубленно.

При этом Волгоград постоянно удивляет тех, кто решает задержаться. Приезжие вдруг обнаруживают, что это один из самых солнечных городов страны, с огромной навигацией, прекрасными парками, интересной и вкусной историей. А за пределами самого города — Волго-Ахтубинская пойма с экотропами и конными клубами, крестьянские подворья с рассказами о шелководстве, самые северные виноградники в стране, сыроварни и хозяйства клубники. Все чаще туристы приезжают на летний кемпинг на целый месяц.

А вот с локальной кухней, по признанию Волковой, дела обстоят не так радужно. Многие хотят попробовать традиционные блюда казачьей кухни, но тематических ресторанов, передающих колорит места, стало меньше. Из приятных исключений — кофейня «Каланча», которая угощает авторскими напитками и рассказывает об истории. Рестораны же авторской кухни, как правило, находятся в ценовом сегменте выше среднего, а доступного каждому в центре города не так много. Экскурсовод выразила надежду, что региональная изюминка, которую уже создают «Конфил», «Сады Придонья» и «Планета Арбуз», будет только расширяться.