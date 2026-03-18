Кенийский след в Москве: послушница из Африки стала инокиней Верой

В Москве произошло знаменательное событие для Русской православной церкви, связанное с укреплением африканского вектора ее миссии. 17 марта 2026 года в храме святителя Филиппа, митрополита Московского, в Мещанской Слободе столицы послушница Сарра (Анземо), прибывшая из Кении, приняла первую степень иночества — рясофор, пишет портал « Фома ».

Постриг совершил Патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин, который также временно управляет Южно-Африканской епархией. Об этом сообщается на официальном сайте Патриаршего экзархата Африки.

При постриге послушница Сарра получила новое имя — Вера, в честь святой мученицы Веры Римской. Выбор имени глубоко символичен: святая Вера, одна из трех дочерей Софии, почитается как образец стойкости в вере, что перекликается с путем самой африканской послушницы, преодолевшей тысячи километров, чтобы принять монашество в России.

На торжестве присутствовала настоятельница Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря игумения Викторина (Перминова) вместе с сестрами обители. Это подчеркивает связь новопостриженной инокини с традициями русского женского монашества.

После завершения чина пострига митрополит Константин обратился к инокине Вере с напутственным словом, благословив ее на иноческий путь и подарив икону на молитвенную память.