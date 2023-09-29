Кеннеди-младший обещал завершить украинский конфликт за 100 дней

Напомним, что он является американским адвокатом, радиоведущим, экологическим активистом и противником вакцинации. А в политике Роберт Кеннеди-младший уже почти три десятка лет.

Как пишет RT, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки сделал на своей странице в социальных сетях новое заявление. Он уверен в том, что сможет завершить конфликт на Украине всего за 100 дней, а это – чуть больше трех месяцев.

Роберт Кеннеди-младший отметил тот факт, что этот конфликт даже получится окончить на лучших условиях, «чем кто-либо разумно этого ожидает».

К слову, о скором завершении украинского конфликта также говорил и бывший президент США Дональд Трамп. В случае избрания на выборах он обещал разрешить ситуацию всего за сутки. Также, по его словам, можно было бы предотвратить конфликт с помощью низких цен на нефть. Предполагалось, что они были бы такими низкими, что Россия не смогла бы позволить себе спецоперацию.