Керченская паромная переправа остановила работу из-за непогоды

Работа Керченской паромной переправы остановлена рано утром во вторник, 18 июля. Как проинформировали в ГУ МЧС по Республике Крым, причиной остановки работы стали сложные метеорологические условия в Керчь-Еникальском канале.

«Работа керченской паромной переплавы приостановлена из-за непогоды», - цитирует РИА Новости информацию республиканского главка МЧС РФ.

Как добавили в экстренных службах Крыма, работа переправы приостановлена на неопределенный срок. О восстановлении будет объявлено дополнительно.

Напомним, в ночь на 17 июля произошел теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено автомобильное полотно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), за организацией теракта стоят спецслужбы Украины.