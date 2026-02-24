Киберэксперты бьют тревогу: популярный умный гаджет для дома оказался скрытым шпионом

Специалисты по кибербезопасности предупредили россиян о новой угрозе: хакеры научились использовать роботы-пылесосы для проникновения в домашние сети и шпионажа за владельцами, пишет Инфокам.

Специалисты в области кибербезопасности обнаружили уязвимость, которая превращает умные пылесосы в инструмент слежки. Злоумышленники получают несанкционированный доступ к домашним сетям жертв, эксплуатируя бреши в программном обеспечении роутеров или взламывая слабые пароли.

Получив контроль над Wi-Fi, хакеры могут управлять всей экосистемой подключенных устройств. Как пояснили эксперты, даже те гаджеты, у которых официально отключены функции записи, но аппаратно присутствуют камеры и микрофоны, могут быть активированы удаленно для фиксации происходящего в доме.

Наибольшему риску подвергаются системы «умного дома». Устройства интернета вещей (IoT) часто имеют уязвимости: низкокачественные прошивки, открытые сетевые порты или стандартные пароли. Эти недостатки позволяют преступникам внедряться в инфраструктуру жилья и использовать ее для скрытого наблюдения.

По словам представителей отрасли, умный пылесос служит идеальной точкой входа в сеть, так как владельцы редко воспринимают его как угрозу безопасности. Достаточно единственной незащищенной лазейки, чтобы поставить под удар всю цифровую начинку квартиры.

Чтобы обезопасить себя, аналитики советуют устанавливать сложные и уникальные пароли для всех девайсов и роутера, своевременно обновлять их микропрограммы. Также рекомендуется деактивировать встроенные микрофоны и камеры на приборах, если в них нет необходимости, и тщательно проверять настройки маршрутизатора на предмет закрытия неиспользуемых портов.