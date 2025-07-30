Кибермошенники добрались до больницы северного региона РФ
Мошенники взломали аккаунт в Telegram главврача больницы Тарко-Сале
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В центральной районной больнице Тарко-Сале зафиксирован опасный случай цифрового мошенничества — злоумышленники взломали Telegram-аккаунт главного врача Евгения Евсеева. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».
Администрация медучреждения экстренно предупредила жителей, что от имени руководителя могут рассылаться подозрительные сообщения с фишинговыми ссылками или просьбами о деньгах.
Официальный телеграм-канал ЦРБ опубликовал предупреждение и призвал не вестись на сомнительные сообщения от имени фейкового Евгения Анатольевича. Специалисты уже разбираются в ситуации со взломом.
Ранее сообщалось, что доверчивая сибирячка лишилась 2,5 млн рублей, поверив в разговор с коллегой.