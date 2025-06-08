Киберполиция советует притворяться неподходящей жертвой, чтобы отвадить телефонных мошенников

В ходе общения с телефонными злоумышленниками рекомендуется создать видимость нежелательного объекта для них, чтобы они потеряли интерес к взаимодействию. Такой совет был дан жителям России в управлении по борьбе с неправомерным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел Российской Федерации. Об этом информирует ТАСС .

В частности, в министерстве посоветовали разрабатывать оригинальные ответы, чтобы сбить злоумышленников с толку.

Кроме того, гражданам России напомнили о необходимости проявлять осторожность при общении по телефону с незнакомыми абонентами. Рекомендуется использовать для таких звонков автоответчик.

Также в полиции рекомендовали применять голосовых ассистентов для обработки входящих вызовов.

В рекомендациях МВД подчеркивается, что подобный подход позволит избежать финансовых потерь и защитить конфиденциальную информацию.

Ранее сообщалось, что россиянам дали советы о том, как не попасть в преступную финансовую схему.