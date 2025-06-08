Киберполиция советует притворяться неподходящей жертвой, чтобы отвадить телефонных мошенников
МВД рекомендовало придумывать нестандартные ответы в разговоре с мошенниками
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В ходе общения с телефонными злоумышленниками рекомендуется создать видимость нежелательного объекта для них, чтобы они потеряли интерес к взаимодействию. Такой совет был дан жителям России в управлении по борьбе с неправомерным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел Российской Федерации. Об этом информирует ТАСС.
В частности, в министерстве посоветовали разрабатывать оригинальные ответы, чтобы сбить злоумышленников с толку.
Кроме того, гражданам России напомнили о необходимости проявлять осторожность при общении по телефону с незнакомыми абонентами. Рекомендуется использовать для таких звонков автоответчик.
Также в полиции рекомендовали применять голосовых ассистентов для обработки входящих вызовов.
В рекомендациях МВД подчеркивается, что подобный подход позволит избежать финансовых потерь и защитить конфиденциальную информацию.
Ранее сообщалось, что россиянам дали советы о том, как не попасть в преступную финансовую схему.