«Кидали мины в своего раненого»: добровольцы в ЛНР рассказали о зверствах бойцов ВСУ

Работа отряда происходит в районе Спорного, и их главная задача — удерживать позиции. В разведке добровольцам помогают БПЛА. Однако последние есть и у противника, который активно использует их для атаки. По словам командира батальона с позывным Зенит, солдату важно научиться выживать и быть постоянно начеку. Прилеты случаются с любой стороны.

Военные способны отбивать атаки ВСУ. Только за последнее время удалось избавиться от расчета АГС, автомобиля КрАЗ с боеприпасами и двух блиндажей противника. А недавно в плен отряда попал украинский офицер, которого ранили при нападении, передает RT.

«Противник видел, что человек их попал в плен, и пытались уничтожить, кидали в его сторону мины с БПЛА. Украинцы кидали мины в своего раненого! Привезли мы его на базу, передали сотрудникам ФСБ. Мы же не знали, кто он. Потом оказалось, что это командир взвода, который должен был прорвать нашу оборону. Но не прорвал! Их высадилось 36 человек, мы (по показаниям коптера) насчитали 20 убитых», — говорит Зенит.

В отряде оценивают обстановку как стабильно-напряженную, однако противостоят противнику очень умело, обладая достаточным количеством мужества, техники и медикоментов.