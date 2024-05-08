Находившийся в Подольском районе проспект Правды изначально был назван в честь одноименной газеты, а теперь его назвали в честь объединения европейских государств. В опубликованном материале отмечается, что это решение приняли в рамках «декоммунизации». Этот процесс начался еще в 2015 году и был подкреплен целым рядом соответствующих законов. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что власти Украины в течение многих лет в агрессивном виде занимались дерусификацией и принудительной ассимиляцией. Руководитель подчеркивал, что наша страна хочет видеть Украину дружественной, где не запрещают русский язык и культуру.

Ранее мы писали о том, что члены Евросоюза достигли предварительной договоренности о передаче Киеву средств, которые накопились от замороженных активов России. Их хотят направить на восстановление Украины, а также закупку вооружения.