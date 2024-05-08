ЕС готовится использовать российские деньги для помощи Киеву

В среду, 8 мая, члены Евросоюза достигли предварительной договоренности о передаче средств от замороженных активов России в пользу вооруженных сил Украины. О данном факте сообщили представители Бельгии, которая председательствует в ЕС.

Согласно опубликованному в соцсети X сообщению, были согласованы меры, которые имеют отношение к «чрезвычайным доходам» от замороженных активов России. Финансовые средства будут направлены на поддержку Украины. В частности, их хотят израсходовать на восстановление Незалежной, а еще на различные военные цели.

Напомним, что минувшим мартом Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель предложили странам ЕС свою версию расходования доходов от замороженных активов Центробанка России. Речь шла о сумме примерно в 3 миллиарда евро, 90% от которой в текущем году Брюссель хочет направить на закупку оружия для Киева. Дебютные манипуляции с деньгами России планируют совершить текущим летом.

Ранее мы писали о том, что бизнесмен Ким Дотком назвал Олафа Шольца неблагодарным человеком.