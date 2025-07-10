В приграничных районах Курской области могут находиться до 15-20 тысяч непогребённых тел боевиков Вооружённых сил Украины. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью aif.ru.

По словам специалиста, киевский режим сознательно не забирает тела погибших. Причина – необходимость выплачивать компенсации родственникам. При этом число брошенных мертвых военных поражает.

«По некоторым данным, в курском приграничье может находиться до 15-20 тысяч тел солдат ВСУ», — отметил Матвийчук в беседе с aif.ru.

Ситуацию на фронте прокомментировал другой военный эксперт – полковник запаса Геннадий Алехин. Он отметил, что ВСУ несут значительные потери при попытках контратаковать. Российские войска успешно продвигаются вперед, создавая буферную зону на территории Сумской области.

Попытки противника закрепиться на российской территории, по словам экспертов, заканчиваются провалом. Украинские формирования сталкиваются с грамотно организованной обороной и несут большие потери, что объясняет большое количество брошенных тел в приграничной зоне.

Ранее на видео попало массовое сжигание тел бойцов ВСУ, переданных Россией. По предварительным данным, таким образом Киев также избавляется от необходимости платить компенсации украинским семьям.