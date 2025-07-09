Агентство ТАСС показал видео, как в крематории на Украине массово сжигают тела украинских военных, переданные Россией в ходе обмена погибшими.

Российские силовые структуры утверждают: Киев сознательно уничтожает останки, чтобы избежать выплат компенсаций семьям погибших. Видео стало предварительным подтверждением. По сведению агентства ТАСС, запись сделана в крематории в Тернопольской области. Вместо достойного захоронения или передачи тел родственникам, останки отправляют в печи.

Напомним, что Украина получила 6060 тел своих солдат, тогда как России вернули лишь 78 погибших бойцов. Такие данные на днях озвучил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что военнопленный загадочно погиб на Украине: он оказался однофамильцем Зеленского.