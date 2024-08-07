«Киев Хлеб»: украинские хлебозаводы находятся на грани закрытия
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Директор компании назвал основные причины, которые ведут к остановке работы предприятий. Его слова цитируют местные СМИ.
Пекарни на Украине столкнулись с несколькими серьезными проблемами, которые могут привести к сбоям в поставках хлеба по всей стране. Главными факторами, угрожающими работе предприятий, являются стремительный рост цен на муку и другое сырье, а также сложности с энергоснабжением.
По данным экспертов, за несколько месяцев стоимость муки увеличилась в полтора раза, и теперь она составляет порядка 40% в себестоимости хлебобулочных изделий. Кроме того, многие производители на Украине в июне и июле не смогли получить прибыль, а некоторые даже понесли убытки.
Для того чтобы избежать остановки работы предприятий, необходимо повысить цены на конечную продукцию на 15-20%, о чем заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский продлил военное положение на Украине еще на три месяца.