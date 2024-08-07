«Киев Хлеб»: украинские хлебозаводы находятся на грани закрытия

Пекарни на Украине столкнулись с несколькими серьезными проблемами, которые могут привести к сбоям в поставках хлеба по всей стране. Главными факторами, угрожающими работе предприятий, являются стремительный рост цен на муку и другое сырье, а также сложности с энергоснабжением.

По данным экспертов, за несколько месяцев стоимость муки увеличилась в полтора раза, и теперь она составляет порядка 40% в себестоимости хлебобулочных изделий. Кроме того, многие производители на Украине в июне и июле не смогли получить прибыль, а некоторые даже понесли убытки.

Для того чтобы избежать остановки работы предприятий, необходимо повысить цены на конечную продукцию на 15-20%, о чем заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский продлил военное положение на Украине еще на три месяца.