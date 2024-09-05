Киев прячет от родных тела погибших бойцов ВСУ

Во Львове семьи не могут получить тела своих близких, погибших во время боевых столкновений. Один из горожан рассказал это местному сообществу, новость быстро стала скандальной. Военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин прокомментировал действия Киев в беседе с сайтом aif.ru .

Житель Львова писал, что завидел рефрижератор, когда пришел забирать тело сына. Он открыл дверь и увидел около 50 тел друг на друге. При этом никакое оборудование не работало, стояла невыносимая вонь. Тогда он понял, что его сына также скинули в общую кучу.

По словам Алехина: история не первая. Украинское командование давно записывает погибших солдат в «пропавшие без вести», а потом их находят кучками.

«Это уже обычная схема украинского командования, когда погибших военнослужащих списывают в категорию "пропавших без вести". У ВСУ прямая установка по занижению количества потерь, которая связана в том числе с отказом в выплатах за погибших военнослужащих», — отметил эксперт.

Таким образом «потерялось» более 40 тысяч человек с начала 2022-го. В резких случаях исчезнувшие возвращались из плена.

Ранее сообщалось, что момент взрыва после атаки дронов ВСУ на Кировскую область попал на видео.