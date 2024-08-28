Момент взрыва после атаки дронов ВСУ на Кировскую область попал на видео

Взрыв после атаки украинских беспилотников в Кировской области попал на видео, сообщил Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах видно, как дрон летит над городом, а затем взрывается в районе комбината «Вятка».

Всего объекты в Кировской области атаковали как минимум четыре украинских беспилотника. По предварительным данным, целью ВСУ были резервуары с нефтепродуктами, а атаку осуществляли дроны на базе А-22 «Летучая лисица».

Ранее депутат Вассерман заявил, что ВСУ атакуют российские нефтебазы из-за их высокой уязвимости.