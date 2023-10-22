Киев в огне: в украинской столице прогремела серия мощных взрывов
Фото: [соцсети]
Украинские паблики передают об мощной атаке на Киев российских беспилотников. В настоящий момент снаряды разрываются как в самой столице Украины, так и в Вышгороде, являющимся пригородом.
В сети публикуют фото происходящего, зарево достает до небес.
«Предположительно, на Киев идет атака с применением беспилотников», - приводится в публикациях.
В настоящее время в столице Украины ревет воздушная тревога. Взрывы продолжаются.