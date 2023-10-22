Киев в огне: в украинской столице прогремела серия мощных взрывов

Общество

Фото: [соцсети]

Украинские паблики передают об мощной атаке на Киев российских беспилотников. В настоящий момент снаряды разрываются как в самой столице Украины, так и в Вышгороде, являющимся пригородом.

В сети публикуют фото происходящего, зарево достает до небес.

«Предположительно, на Киев идет атака с применением беспилотников», - приводится в публикациях.

В настоящее время в столице Украины ревет воздушная тревога. Взрывы продолжаются.

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