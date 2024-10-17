Отопление в Балашихе запущено на 100%

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев на прошедшей видеоконференцсвязи с членами Правительства региона и главами муниципалитетов Подмосковья уделил внимание вопросам отопления в домах и социальных объектах, а также готовности коммунальных и дорожных служб к зиме.

В Балашихе отопление запущено на 100 процентов — в жилых домах, социальных объектах, предприятиях промышленности и торговли. Поступающие жалобы адресно отрабатываются сотрудниками ЖКХ и управляющих организаций.

Первый снег еще раз напомнил о приближающейся зиме. Сотрудники МБУ «Благоустройство Балашиха» уже закупили песко-соляную смесь, а также необходимое оборудование для ручной и механизированной уборки снега.

Транспортные компании осуществляют проверку и переоборудование автобусов и маршруток к работе в зимний период.