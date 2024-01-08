Киевлян призвали поумнеть после прорыва канализации

Таким образом депутат прокомментировал случившийся накануне инцидент с прорывом канализации в Киеве. Он призвал жителей столицы Украины поумнеть и заявил о том, что хотел «дожить бы» до этого момента.

Свою публикацию Кучеренко сопроводил фотографией с затопленной улицей Киева, но что конкретно он имел в виду – не уточнил. Минувшим вечером он призвал жителей Украины «рационально» подходить к тратам электричества на фоне морозов, предупредив тех, что с ним могут возникнуть проблемы.

Местное издание «Зеркало недели» накануне сообщило о том, что ночью в жилом массиве Борщаговка произошел масштабный прорыв канализации, затопив несколько улиц в городе.