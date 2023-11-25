Киевлянка Новикова рассказала о детстве на привычной мове и на фоне украинского флага

Напомним, что артистка Клара Новикова выступила в столичном зале «Мюзик-холл». По ее словам, она редко появлялась на экранах из-за того, что не знает, «о чем говорить» и «о чем шутить». Темы тяжелые, да и жизнь непростая, как считает певица.

Как пишет издание «Утро.ру», Новикова гордо заявляет о том, что она киевлянка. Сейчас 76-летняя Клара Герцер тяжело переживает события на Родине. Артистка рассказывала о своем прошлом на фоне флага Украины. А там находилась огромная фотография киевской улицы.

Периодически Новикова переходила на привычную мову. После выступления одна из зрительниц в зале вынесла на сцену букет с благодарственным украинским словом «Дякую». Кстати, Кларе Герцер несколько лет назад уже запрещали въезд на Украину из-за гастролей на территории Крыма.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что открестившаяся от России Нетребко вышла с метлой на европейские улицы.