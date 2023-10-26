Киевлянки устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти на «мову»

Жительницы Киева устроили скандал из-за того, что водитель вызванного ими такси оказался русскоговорящим, сообщает «Страна.ua».

Дамы потребовали у водителя перейти на государственный язык. Одна из пассажирок сняла процесс на видео. На нем женщины сами не отличаются чистотой украинской речи, периодически сбиваясь на русский.

Водитель предложил поборницам «мовы» покинуть машину со словами «вы больные люди, ребята». Обиженные киевлянки безрезультатно протестовали против отмены заказа.