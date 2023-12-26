Список тех, кто отныне не может претендовать на отсрочку от мобилизации в ВСУ пополнился украинцами с третьей группой инвалидности. Об этом информирует издание «Страна.ua» со ссылкой на пояснительную записку к внесенному накануне в Верховную раду обновленному закону о мобилизации.

Таким образом получается, что уже совсем скоро ряды ВСУ пополнят инвалиды, которых сразу же отправят на фронт.

«Новация по отсрочке — для 1-й и 2-й группы инвалидности. 3-ю группу убрали», — передает издание.

Также на отсрочку от мобилизации теперь не смогут рассчитывать нардепы Верховной рады прошлых созывов. Им всем теперь предстоит пройти медкомиссию и, в случае годности или частичной годности, отправиться на передовую.

Обязанность обеспечивать организацию призыва украинских граждан теперь также возложена и на городские, сельские и поселковые советы.

Ранее украинский военнослужащий подразделения ВСУ «Кракен» констатировал, что Армия России подготовила шикарную линию обороны, которую прорвать абсолютно невозможно.