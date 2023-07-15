Киевский режим отказался от переговоров с Москвой при покупке российских ядерных реакторов у Болгарии

Украинский «Энергоатом» не станет подписывать документы с российской стороной при приобретении у Болгарии двух ядерных реакторов производства РФ. Кроме того, как проинформировала компания в соцсетях, ели возникнет при эксплуатации необходимость их техобслуживания, то тут также не будет зависимости от России.

Ранее Украина заявила о намерена выкупить у Болгарии два ядерных реактора российского производства для установки их на Ровенскую АЭС. Этот вопрос обсуждал во время визита в Софию украинский президент Владимир Зеленский. Несколько лет назад болгары купили реакторы у России, но так и не смогли найти деньги, чтобы оплатить их полную стоимость.

Комментируя возможную украино-болгарскую сделку, украинский эксперт Николай Штейнберг пояснил, для того, чтобы все соответствовало международному праву, документы, помимо Украины и Болгарии, о продаже ядерных реакторов должна подписать и Россия. В украинском «Энергоатоме» же считают иначе.

«Вопреки заявлению Николая Штейнберга Украина не ведет никаких переговоров и не планирует подписывать никакие документы с Россией», — отметили в компании, добавив, что размещением российских ядерных установок на Ровенской АЭС займется американская компания Westinghouse.

Ранее сообщалось, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ударить по атомным станциям на Украине за возможную атаку на Смоленскую АЭС.