Кикшеринг закрутил гайки: на мосту через Волгу ввели запрет на парковку электросамокатов

В Костроме вступили в силу новые правила использования средств индивидуальной мобильности. Крупные кикшеринговые сервисы внесли изменения в свои мобильные приложения: теперь завершить поездку на автопешеходном мосту через Волгу невозможно, пишет Logos44.ru .

Если пользователь попытается оставить самокат прямо на переправе, система не позволит этого сделать и предложит вернуться на ближайшую официальную парковку. Такие стоянки для электросамокатов в городе оборудованы давно, их расположение отмечено на картах в приложениях. Однако раньше многие арендаторы игнорировали эти зоны и бросали транспорт прямо на тротуарах моста, создавая помехи для пешеходов и затрудняя работу коммунальных служб.

Теперь этот способ хаотичной парковки заблокирован. В компаниях-операторах пояснили: мост включили в перечень мест с интенсивным движением, где остановка и стоянка самокатов категорически запрещена. Новое правило действует с 29 марта 2026 года.