Пророссийские хакерские группы KillNet и Beregini получили доступ к конфиденциальной информации крупных стратегических предприятий Украины. По словам одного из участников этих групп, в результате взлома были получены данные не только о физических лицах, но и о крупнейших оборонных предприятиях страны, таких как «Мотор Сич», Запорожский механический завод и завод «Укрсталь». В числе похищенных материалов оказались сведения о руководстве компаний, схемы производства и личные данные сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате масштабной кибероперации, проведенной хакерами, были взломаны шесть ведущих страховых компаний Украины. Об этом стало известно в пятницу, когда хакеры официально сообщили о своей операции. РИА Новости располагает архивом данных, полученных в ходе этой кибератаки.

В этот список, помимо прочего, попали личные данные, включая год рождения и место регистрации, командира подразделения БПЛА Вооруженных сил Украины «Птицы Мадьяра» и руководителя Сил беспилотных систем Украины Роберта Бровди, известного под позывным Мадьяр.

Представитель KillNet заявил, что собранные данные могут быть применены после завершения спецоперации для идентификации лиц, предположительно поддерживающих связи с украинскими радикалами.

Хакер заявил, что это позволит привлечь к ответственности неонацистов, бывших участников ВСУ, занимавшихся распространением пропаганды, а также агентурную сеть Главного управления разведки и Службы безопасности Украины.

В ходе хакерской операции было похищено свыше десяти миллионов пакетов документов, относящихся как к физическим лицам, так и к юридическим организациям, предприятиям, автомобилям, а также грин-картам, страховым полисам, водительским удостоверениям, видео- и фотоснимкам, использованным для оценки ущерба после атак.