«Килограммов 170 я сбросил»: Лука Сафронов шокировал публику своим преображением

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, который долгие годы страдал от проблем с лишним весом, смог кардинально преобразиться. В эфире «Шоу Воли» на ТНТ 35-летний музыкант сообщил, что ему удалось избавиться от значительного количества лишних килограммов. По его словам, он сбросил около 170 килограммов. Это заявление вызвало широкий резонанс в сети, учитывая, что ранее вес пианиста превышал 200 килограммов.

При этом Лука не стал раскрывать конкретный метод, который помог ему добиться таких результатов. На фоне его преображения в интернете появились предположения о возможном хирургическом вмешательстве, однако официального подтверждения этой информации нет. Ранее Сафронов упоминал, что разработал собственную уникальную методику, но обещал раскрыть ее детали только после завершения процесса похудения.

Решение изменить образ жизни, по словам мужчины, было связано как с заботой о здоровье, так и с желанием избавиться от повышенного внимания к своей внешности. Напомним, что в 2019 году Лука попал в скандальную историю, когда застрял в туалете самолета из-за своего веса, что стало поводом для многочисленных насмешек в интернете.