Ким Чен Ын призвал женщин рожать больше детей

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая на первом за 11 лет Национальном собрании матерей, заявил, что обязанность женщин – остановить падение рождаемости в стране, чтобы укрепить национальную мощь, передает The Associated Press.

По сообщениям северокорейских государственных СМИ, в этом году в стране был введен ряд льгот для семей с тремя и более детьми, включая бесплатное жилье, государственные субсидии на питание, лекарства и бытовые товары, а также льготы на образование для детей.

Хотя получить подробную информацию о демографических тенденциях Северной Кореи крайне сложно, правительство Южной Кореи считает, что уровень рождаемости на Севере неуклонно снижался в течение последних 10 лет. По данным Сеула, средняя рождаемость в КНДР в 2022 году составила 1,79 ребенка против 1,88 в 2014 году.

При этом в самой Южной Корее падение рождаемости еще более ощутимо – с 1,2 до 0,78 за тот же период.