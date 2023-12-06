Ким Чен Ын разрыдался на общереспубликанском съезде матерей

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын расчувствовался во время заслушивания отчетного доклада на V Общереспубликанском съезде матерей КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.

Отмечается, что председатель Госсовета КНДР не удержался от слез в момент, когда диктор рассказывала о готовности матерей Северной Кореи к самозабвенному пожертвованию ради будущего своих детей.

В сети появились ряд видео, на которых Ким Чен Ын сидит за трибуной и у него из глаз градом катятся слезы.

Ранее американские журналисты рассказали о наличии сразу нескольких планов по убийству лидера КНДР Ким Чен Ына.