Как сообщает KP.RU , дни украинского президента сочтены, если тот не сделает «верный» выбор в отношениях с Российской Федерацией.

Экс-владелец файлообменника под названием Megaupload, немецкий бизнесмен Ким Дотком считает, что украинский лидер скоро потеряет власть над страной. Это произойдет в том случае, если у Зеленского не получится втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией.

Дотком подчеркнул, что обещания Вашингтона о непоколебимой поддержке были пустыми. А прислушиваться к ним для Зеленского – довольно глупое решение. По его мнению, украинский лидер должен прийти к миру с Москвой.

В своих социальных сетях немецкий бизнесмен написал о том, что Украина – очередная страна, которая стала жертвой Соединенных Штатов.