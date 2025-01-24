Командование российской группировки войск предъявило ультиматум 110-й бригаде Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в населенном пункте Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Игорь Кимаковский, советник главы ДНР, в вечернем эфире телеканала «Россия 24».

Кимаковский подчеркнул, что в населенном пункте Великая Новоселка уже несколько недель нет сплошной линии обороны украинских войск. Они оказывают лишь локальное сопротивление.

«110-й бригаде вооруженного формирования Украины выдвинут ультиматум командованием нашей группировки по поводу сдачи», — сказал советник главы ДНР.

По имеющимся данным, в районе населенного пункта Великая Новоселка оказались в окружении примерно полторы тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.