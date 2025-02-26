Кинематографисты из Красногорска одержали победу на международном кинофестивале

Работа команды из Красногорска «День рождения» заняла первое место в категории «Лучший фильм для детей и подростков» на международном кинофестивале в Казани.

Финал 27-го Казанского Международного кинофестиваля «ZILANT» состоялся в период с 22 по 23 февраля. Работа команды из Красногорска конкурировала с 789 заявками, но в номинации «Лучший фильм для детей и подростков» оказалась лучшей.

Коллектив посвятил работу актуальной современной теме буллинга в школе. Над созданием короткометражного фильма работали воспитанники Киноакадемии Молодежного центра Красногорска и участники театральной студии «Душевный».

Победители рассказали, что рады результатам фестиваля. Признание работы позволяет им верить в свои силы, в возможность творить и при помощи различных приемов передавать свои мысли. Большая заслуга в победе принадлежит режиссеру Сергею Миляховскому, который помогает в создании мощных и зрелищных проектов. Ребята же относятся к каждому заданию как настоящие профессионалы.

Полученная награда мотивирует коллектив на новые свершения. В администрации выразили уверенность, что ребята создадут еще множество проектов, которые также будут отмечены наградами на престижных конкурсах.