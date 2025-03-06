Актер Евгений Миронов попал в больницу из-за проблем с сердцем

После того как Евгений Миронов обратился к врачам с жалобами на самочувствие, у него дополнительно выявили проблемы с сердцем, после этого актера положили в стационар. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Миронов пожаловался медикам на то, что у него резко ухудшилось самочувствие, регулярно скачет давление, а также немеют руки. После этого во время обследования у 58-летнего актера выявили проблемы с сердцем. Затем его госпитализировали.

«Сам Миронов рассказал, что из-за сильного эмоционального и физического напряжения он уже около года принимает успокоительные и снотворное. Из-за постоянных мыслей о работе у него начались проблемы со сном и тревожные расстройства», — указал микроблог.

Киноактер отлежал в больнице немногим дольше недели. После этого его выписали, но прописали пройти дополнительное медобследование, а также полное исключение физических нагрузок.

Ранее сообщалось, что встреча двух команд по хоккею с мячом привела к госпитализации одного из спортсменов прямо с игрового поля. Игрок Аникин, который выступал за «СКА-Нефтяник», получил травму головы во время матча. После этого он не смог встать и продолжить игру без посторонней помощи.