Хоккеиста «СКА-Нефтяник» Аникина увезли на скорой прямо с матча

Спортсмена из хабаровского клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» Дмитрия Аникина госпитализировали на карете скорой помощи прямо во время игры с командой «Старт» из Нижнего Новгорода. Об этом передает телеканал РЕН со ссылкой на пресс-службу хабаровчан.

По информации, полученной от клуба, футболист получил повреждение во второй половине игры, столкнувшись с оппонентом на высокой скорости. После этого он не смог встать и продолжить матч без посторонней помощи.

«Дмитрий Аникин в столкновении получил тяжелую травму. Игрока увозит машина скорой помощи», — говорится в сообщении.

Там добавили, что после инцидента со спортсменом на лед была экстренно вызвана машина скорой помощи, которая и госпитализировала Аникина. К настоящему времени о состоянии хоккеиста информации не поступало.

Что до игры, то она была продолжена после инцидента с Аникиным и завершилась со счетом 8:3 в пользу «Старта» из Нижнего Новгорода.

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