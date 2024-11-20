Кинолог: хозяин мастифа, который загрыз женщину в Мытищах, не проработал дрессировку животного

Кинолог Илья Рыжанушкин в интервью порталу Regions объяснил, почему мастиф загрыз домработницу в Мытищах. Специалист заявил, что причина трагедии кроется в том, что хозяин животного не проработал дрессировку питомца должным образом.

Рыжанушкин подчеркнул, что необходимо приучать собаку к домочадцам, однако далеко не все владельцы животных хотят этим заниматься.

«И тут мы порой понимаем, что далеко не все домочадцы стремятся научиться правильно взаимодействовать, находить общий язык с животным. Но если его не найти, то, как мы видим, все может закончиться трагически», — сказал специалист.

По его словам, хозяин каждой собаки должен пройти с животным профессиональный курс дрессировки и получить соответствующий сертификат. Только по завершении курса животное можно выводить на улицу.