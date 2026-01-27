Кинолог из «черного списка»: горе-специалист потерял уже пятую собаку в Балашихе

Третьи сутки в Балашихе и соседних районах не прекращаются поиски пропавшего добермана по кличке Бэт, пишет REGIONS . Владельцы собаки, Татьяна и Роман Иващенко, обвиняют в случившемся кинолога Анастасию, которой доверили коррекцию поведения питомца со сложным характером. По информации от фонда помощи доберманам, это уже пятая собака, потерянная данным специалистом.

История началась с того, что хозяева обратились к кинологу, проживающей в деревне Полтево. Спустя три дня после начала занятий, вместо обещанного фотоотчета, они получили сообщение о побеге собаки.

«Анастасия написала хозяйке Татьяне, что Бэт выкрутился из ошейника и убежал», — рассказала член фонда «ДОБЕРСПАС» Дарья Михайлова.

С этого момента стартовали масштабные поиски, к которым подключились полиция и десятки волонтеров. Практическая сторона этой грустной истории служит серьезным предостережением для всех владельцев животных. Она выявляет ключевые риски при выборе специалиста по дрессировке и необходимость тщательной проверки его репутации.

Как оказалось, кинолог уже имела негативную известность в кругах волонтеров. По предварительным сведениями, Бэт стала уже пятой потерянной собакой. Этот факт стал решающим для обращения хозяев в правоохранительные органы.

Поиски осложняются экстремальными погодными условиями — сильным морозом и снегопадом, что увеличивает опасность для потерявшегося животного. Волонтеры продолжают прочесывать местные леса, расклеивать объявления и координировать действия через социальные сети.

