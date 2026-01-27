Первая жертва уже в клинике: розовый снег в Красногорске превратил прогулку собаки в кошмар

В жилом комплексе «Ильинские луга» в Красногорске жители обнаружили на снегу подозрительные розовые пятна. По утверждениям очевидцев, вещество обладает разъедающими свойствами, а в местных пабликах уже появилась информация об отравлении собаки, которая схватила этот снег, пишет REGIONS . Инцидент вызвал серьезное беспокойство у горожан, так как подобные субстанции могут быть опасны не только для животных, но и для детей.

Фотографии розового снега быстро распространились в социальных сетях. В одном из телеграм-каналов утверждается, что у питомца, контактировавшего с веществом, было диагностировано сильное отравление и проблемы с печенью. Ветеринарные врачи напоминают о базовых мерах безопасности для владельцев животных в подобных ситуациях.

Юридические последствия для лиц, причастных к размещению отравы, могут быть очень серьезными. Как пояснил красногорский юрист Сергей Малоземов, подобные действия подпадают под статью о жестоком обращении с животными.

«Действия догхантеров не должны оставаться безнаказанными. Им грозит уголовная ответственность по ст. 245 УК РФ, предусматривающая крупные штрафы, исправительные работы или лишение свободы до 5 лет», — отметил юрист.

Окончательная природа розового вещества пока не установлена. Специалисты рекомендуют заранее приучить собаку не подбирать ничего с земли во время прогулок. Наиболее эффективными мерами предосторожности остаются выгул в наморднике и строгий контроль за питомцем вблизи незнакомых предметов. При появлении тревожных симптомов, таких как судороги, пена изо рта или нарушение координации, необходимо немедленно обратиться в клинику.

Ранее сообщалось, что за нарушение правил выгула собак хозяевам теперь грозит штраф до 30 тысяч рублей.