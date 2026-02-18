Кинолог назвал продукты, смертельно опасные для собак

Организм собаки устроен куда сложнее, чем кажется любящим хозяевам, которые норовят угостить питомца кусочком со стола. Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в интервью Общественной Службе Новостей расставил все точки над i: то, что вкусно и полезно человеку, для четвероногого друга может обернуться настоящей катастрофой. В основе рациона здорового пса лежит простая истина — он прямой потомок волка и шакала, а значит, природой ему предписано есть мясо, а не десерты.

Сегодня кормить собаку правильно проще простого: рынок переполнен сухими кормами, которые представляют собой готовый, научно выверенный рацион. Карапетьянц подчеркивает: если тридцать лет назад переход на «сушку» мог вызвать у животных проблемы с желудком, то современные поколения псов адаптировались настолько, что переносят такое питание без малейшего дискомфорта. Особенно выручают промышленные корма владельцев щенков и собак-аллергиков, которым нужен особый баланс витаминов и микроэлементов.

При этом натуральное питание эксперт не отметает — более того, большинство собак при свободном выборе предпочтут именно его, если с детства не приучены к корму. Идеальная натуральная диета проста: говядина и говяжьи субпродукты, дополненные небольшим количеством круп и овощей. А вот от свинины с бараниной лучше отказаться — они слишком жирные для хищника, чей организм не приспособлен переваривать тяжелые липиды.

Особый акцент кинолог делает на запретном списке, который должен знать наизусть каждый собаковод. Шоколад для собаки — яд, способный вызвать тяжелейшее отравление. Соленая селедка — прямой путь к солевому отравлению. Торты со сливочным кремом и сладости в больших количествах гарантированно нарушат хрупкий баланс кишечной микрофлоры, и животное начнет мучиться диареей. А довершают картину кости, особенно куриные и вареные, которые при разгрызании превращаются в острые осколки, травмирующие пищевод и желудок.

По его словам, человеческая еда собаке не друг. Угостить пса хрящиком или арбузной коркой изредка можно, но только если понимать, что это лакомство, а не основа рациона. Регулярное кормление остатками со стола неизбежно приведет к болезням ЖКТ, лечить которые хозяева часто пытаются человеческими препаратами, лишь усугубляя ситуацию. Здоровье собаки держится на дисциплине владельца, а не на жалостливых взглядах голодных глаз.

